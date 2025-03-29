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В России меняют правила медицинского освидетельствования на опьянение

  • 29/03/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
В России меняют правила медосмотра на опьянение
В новых правилах уточнены получение информированного согласия на медосвидетельствование и основания для отказа от него

В России с 1 сентября 2025 года будут действовать новые правила медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Некоторые из предложенных изменений напрямую касаются водителей транспортных средств и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В новых правилах уточнены вопросы получения добровольного информированного согласия на проведение медицинского освидетельствования, а также основания для вынесения заключения об отказе от него.

Кроме того, изменён перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Эти изменения были сделаны с учётом того, как изменилась структура потребления таких веществ.

Также уточняются действия медицинского персонала при проведении освидетельствования на состояние опьянения в ходе оказания экстренной медицинской помощи. Например, теперь у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления наркотическими, ядовитыми или психотропными веществами в обязательном порядке будут брать биологические материалы (кровь и мочу) для проведения анализа.

Результаты этих проб будут храниться в течение недели, и при необходимости их можно будет исследовать.

Напомним, по данным  мэрии Новосибирска, в 2024 году в городе произошло 87 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых 19 человек погибли и 133 получили травмы.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО сына алтайского олигарха за смертельное ДТП в Новосибирске. 

Источник фото: Freepik / Автор —  wirestock

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия

Теги : алкоголь авто


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