Суд отправил в СИЗО сына алтайского олигарха за смертельное ДТП в Новосибирске

Центральный районный суд вынес решение о заключении под стражу Никиты Заставнюка, 19-летнего водителя BMW, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Красном проспекте. Срок его пребывания в СИЗО продлили до 27 мая. Адвокат на суде заявил, что у Заставнюка депрессия после смерти отца, а смертельную аварию он устроил, потому что не сориентировался на дороге, передает Инцидент Новосибирск. Молодой человек переехал в Новосибирск из Барнаула ради учебы в НГТУ, обучается на первом курсе. Ранее судим не был, добавляет ТАСС. Мать во время допроса охарактеризовала его как доброго, дружелюбного и отзывчивого человека.

Напомним, авария произошла 26 марта. Предварительно установлено, что водитель двигался по Красному проспекту от площади Ленина в сторону улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя BMW проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля Hyundai — молодые парни — погибли на месте. Ещё трое человек — водитель и двое пассажиров — получили травмы различной степени тяжести.

По данным правоохранителей водитель BMW был пьян. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По данным сервиса Контур Фокус, Никита Заставнюк стал собственником ООО «ПК «Геркулес»», который расположен в Алтайском крае, в январе 2025 года. Он унаследовал компанию от отца Сергея Заставнюка. Выручка компании за 2024 год составила 3,1 млрд (-19%), чистая прибыль — 113,7 млн. На своем сайте компания позиционирует себя как «производитель крупы №1 в России и ближнем зарубежье». По данным Rusprofile, компания занимает четвертое место среди производителей крупы в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске виновнику ДТП с погибшим назначили принудительные работы. Авария случилась на улице Мясниковой.