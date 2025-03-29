Отдых на базах Новосибирской области подорожал на 10-20%

Цены на отдых в объектах туристической инфраструктуры в Новосибирской области в этом году выросли на 10-20%. Об этом редакции Infopro54 сообщили участники местного туристического рынка.

— Рост в пределах инфляции. За год подорожали продукты, материалы для уборки помещений, выросли зарплаты персонала, в целом себестоимость проживания для туристов, — отметила исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.

По ее словам, по бронированию традиционно высоким в 2025 году будет летний сезон — июль и август. Туроператоры ожидают полную загрузку по всем направлениям.

Руководитель комитета по туризму регионального отделения «Опора России», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» Сергей Михайлов добавляет, что на майские праздники большая часть мест размещения в Новосибирской области уже забронирована. Кроме того, расписан отдых у оптовых заказчиков. Частные клиенты пока берут туры выходного дня и присматриваются к летнему сезону.

— Нет проблем с загрузкой у санаторно-курортных объектов. Они заполнены на 80-100%, в круглогодичном формате. Также высокий спрос на тарифы выходного дня, как на турбазах, так и санаториях, — говорит собеседник редакции.

Участники рынка также прокомментировали, какие предложения пользуются спросом у туристов в Новосибирске и области.

Светлана Фоменко наблюдает рост активности со стороны районов Новосибирской области, причем, как от предпринимателей, так от муниципальных органов власти. Особенно это заметно на примере Новосибирского, Колыванского, Маслянинского, Ордынского, Сузунского и Мошковского районов.

— Предприниматели при поддержке органов власти разрабатывают новые маршруты, открывают интересные локации, музеи, где принимают туристов из Новосибирска и других регионов. Очень много формируется предложений по турам выходного дня. Для местных фермеров это один из инструментов продвинуть свою продукцию, познакомить с ней потенциальных покупателей. Под такие проекты выдаются гранты, развиваются гастрономический туризм. В Новосибирске и районах области появляются проекты в рамках которых детей и взрослых знакомят с традиционным бытом и историей народов Сибири, где можно самим приготовить блюда национальной кухни и попробовать их. На берегу Обского моря проводится много интересных событийных фестивалей, на которые приезжают гости из самых разных регионов. В этом году они также запланированы в событийной повестке, — перечисляет собеседница редакции.

Сергей Михайлов добавляет, что в регионе пользуются спросом экологические туры.

— Наиболее активно этот вид отдыха продвигают в Маслянинском районе, где проложена Суенгинская экотропа, а также работают базы отдыха уютного формата. Из новинок я бы назвал заплывы на сапах. Раньше это были экспериментальные предложения, а сейчас уже сформировано несколько локаций, где можно пройти курсы по обучению плаванию на сапбордах. Проводятся тематические заплывы, — говорит Михайлов.

Сопредседатель комитета по туризму Новосибирского отделения Опоры России, руководитель экскурсионного бюро «Твой Новосибирск», Мария Давыдова-Сухинина добавляет, что тренд «Сибирь» набирает обороты.

— Всем интересно заглянуть за Урал, в эту суровую, холодную страну, полную загадок и красивой природы. Поэтому растёт потребность в турах, наполненных природными объектами Новосибирской области и соседних регионов, а также этнографические и исторические путешествия-погружения, позволяющие заглянуть в «загадочную сибирскую душу», — говорит эксперт.

Кроме того, по ее словам, продолжают регулярно запрашивать экскурсии «Новосибирск — город предпринимателей».

— Для деловых гостей города важно представлять не только историю и особенности города, но и знать, как здесь строится бизнес. Иногда на экскурсии — это такая маркетинговая разведка, на тему «как развивать бизнес в Новосибирске», — поясняет Мария Давыдова-Сухинина.

Сергей Михайлов также отметил, что Новосибирск — деловой и событийный центр. Помимо обзорных экскурсий по городу, гости заинтересованы в производственных экскурсиях. Таких, как на завод «Мултон» (вывший Кока-Кола), завод «СИБИТ», фабрика «Саломея», фабрики мороженого, или шоколада, или производственное хозяйство «ЭкоНива».

В Министерстве экономического развития Новосибирской области среди современных тенденций на туристическом рынке региона выделили отдых на природе, глэмпинг-отели, отдых выходного дня.

На сегодняшний день в Новосибирской области официально зарегистрировано 201 коллективное средство размещения. Больше всего в этом списке гостиниц разного формата — 173, 20 санаториев и 8 баз отдыха. В общей сложности они рассчитаны на прием 14 тысяч гостей единовременно, сообщили в ответ на запрос Infopro54 в Минэкономразвития Новосибирской области.

В качестве растущего тренда на туристическом рынке региона в ведомстве отметили строительство модульных некапитальных средств размещения. В 2023 – 2024 году в рамках регионального проекта в области были введены в эксплуатацию 222 номера в глэмпингах. В такую инфраструктуру инвестировали АО «Санаторий «Краснозерский» 16 номеров, ООО «Старт» 5 номеров, ООО «Голубое озеро» 54 номера, ООО «Мадам Эль» 51 номер, ООО «Прогресс» 45 номеров, ООО «Форест-Кэмп» 51 номер.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году туристический налог ввели в шести муниципальных образованиях Новосибирской области.