Импортозамещающие пищевые красители разрабатывают в Новосибирске

На сегодняшний день значительная часть пищевой индустрии РФ ориентирована на использование импортных красителей. Инжиниринговый центр Новосибирского института органической химии СО РАН совместно с индустриальными партнерами в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» ведет разработку отечественных красителей. Об этом рассказал директор Инжинирингового центра Новосибирского института органической химии СО РАН Павел Заикин.

— Когда идет лесозаготовка образуется большое количество зеленых отходов пихты. Мы их перерабатываем и получаем стимулятор роста, который позволяет увеличивать производительность сельхозкультур до 20%. Кроме того, при переработке хвои пихты мы получаем комплекс хлорофллинов, который после стабилизации в форме водного раствора можно использовать в пищевой промышленности, — отметил ученый.

Из дикорастущих и культивируемых ягод — черники, черной смородины, черноплодной рябины —ученые научились получать антоциановый краситель. В других странах мира при производстве этого красителя используется сок черной моркови, которая в России не растет.

— Сейчас ведем переговоры с промышленным партнером. Надеемся, что проект дойдет до производства и прилавков, то есть потребителей, — подчеркнул Павел Заикин.

Желто-оранжевые каротины ученые получают из отходов облепихи. Этот краситель также можно использовать в пищевой промышленности.

Кстати, по заказу партнера, работающего в отрасли производства пищевых продуктов, Инжиниринговый центр также начал проработку агротехнологию и технологию переработки корня солодки.

— Это источник подсластителей. При переработке корня солодки мы получаем экстракт, который можно использовать вместо сахара, — отметил Заикин.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые запускают проект по переработке корня хрена.