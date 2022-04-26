В России могут подорожать кондитерские изделия

Запрет экспорта пальмового масла из Индонезии наиболее заметно скажется на кондитерской отрасли в России, предупредил глава хлебозавода «Коломенский» Дмитрий Козлов, передает ГЛАС. ru.

Индонезия ограничила поставки пальмового масла с 28 апреля до специального распоряжения. Страна является крупнейшим производителем пальмового масла — она занимает свыше 50% мирового рынка.

Чаще всего этот продукт применяют для производства кондитерских изделий с длительным сроком хранения. Почти весь кондитерский жир делается именно из него. После запрета экспорта, к примеру, в вафлях заменить пальмовое масло получится только более дорогостоящим кокосовым, отметил Козлов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.