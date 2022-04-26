IT-компания, работающая на международном рынке, вышла в Новосибирск

Продуктовая IT-компания IDF Lab открыла офис разработки в Новосибирске в марте. Основным направлением работы IDF Lab является разработка Enterprise-решений в финтех-секторе для международных проектов, действующих в Испании, Мексике, России и Казахстане. Новосибирская IT-команда работает над биллинговыми системами, платежными шлюзами, в том числе над карточным эквайрингом, автоматизированными банковскими системами, системами управления взаимоотношениями с клиентами, кредитным скорингом, а также над различными банковскими продуктами как в B2C, так и в B2B-секторе — потребительским кредитованием, факторингом, МСБ-кредитованием и др, пояснили в пресс-службе компании.

— Сегодня нашей основной задачей является разработка highload АБС-систем для банков в России и Казахстане. В перспективе — развитие аналогичных проектов во Вьетнаме, —рассказал CTO компании Александр Лысяк. — Поэтому в данный момент мы усиливаем команды Java, Kotlin, React и Flutter-разработчиков, QA-инженеров и DevOps-ов. При этом мы применяем в своих решениях современные стеки технологий на базе DDD-подходов в проектировании нашей микросервисной highload-архитектуры и, конечно же, Data Science в рамках различных систем принятия решений.

— Если говорить о нас сегодня, то это команда высококлассных специалистов, у которой есть чему поучиться. Работа в IDF Lab — это современные технологии, гибкий график, участие в конференциях, тимбилдинг для проактивных специалистов, которые не боятся сложных задач и нестандартных решений. А еще интересные задачи, развитие, отличный стек, демократичное руководство и дружный коллектив, — рассказала HR-менеджер Маргарита Крюкова.

У IDF Lab большие планы, и к концу этого года компания собирается численно вырасти в несколько раз.

С 2019 года IDF Lab является резидентом инновационного центра «Сколково». Также на базе компании была открыта Laboratory 2.0 — уникальный проект по подготовке начинающих IT-специалистов, предлагающий работу и обучение.

IDF Lab является дочерней компанией ID Finance, международной финтех-группы, занимающейся потребительским кредитованием с годовой выручкой более $400 млн. Головной офис компании находится в Барселоне, говорится на сайте «Сколково». Основателями ID Finance являются экс-топ-менеджеры Deutsche bank и Royal Bank of Scotland Александр Дунаев и Борис Батин. Среди инвесторов — известный российский предприниматель Вадим Дымов и венчурный фонд Emery Capital, уточняется на сайте HH.ru.

Как ранее сообщала редакция, на конец марта в новосибирской области было открыто около 6 тыс резюме IT- специалистов.