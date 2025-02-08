В России могут сделать Пасху и Троицу выходными днями

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев сообщил о разработке законопроекта, который предусматривает объявление пасхальных и Троицких дней выходными. Кроме того, предлагается предоставить дополнительный выходной на следующий день после праздника.

— День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесём законопроект, — цитируют Гусева РИА Новости.

Оба праздника в 2025 году выпадают на воскресенье: Пасха будет отмечаться 20 апреля, а Троица — 8 июня. Если законопроект будет одобрен, россияне смогут насладиться дополнительным выходным днём в понедельник после каждого из этих праздников.

Согласно производственному календарю на 2025 год, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.В случае, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днём, то выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в Топ-5 городов для спонтанных поездок на новогодние праздники. На пятерку лидеров пришлось более четверти всех незапланированных путешествий.