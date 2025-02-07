Магазины готовой еды «ЖизньМарт» закрываются в Новосибирске один за другим

Руководство сети «ЖизньМарта» еще осенью 2024 года приостановило открытие новых точек в Новосибирске. А в конце ноября один за другим стали закрываться и уже работающие магазины. Буквально за два месяца прекратили свою работу «ЖизньМарты» на Кирова, Немировича-Данченко, Ядринцевской и 2-ой Обской. В этом году закрылись двери магазина на улице Аэропорт, 88, на площади Маркса. Все эти точки уже удалены из базы 2ГИС с пометкой как закрывшиеся насовсем или временно неработающие.

Один из магазинов сети проработал чуть более полугода на территории нового и пока не полностью заселенного жилого комплекса «Авиатор». Отделы, закрытые ранее, принимали покупателей немногим более. Хотя в 2023 году, когда «ЖизньМарт» только заходил на новосибирский рынок, руководством сети заявило о своих амбициозных планах открыть в регионе 77 магазинов, из них 37 полноформатных и 40 формата «мини». Но в итоге удалось запустить 17 точек.

Напомним, уральская сеть «ЖизньМарт» основана Иваном Зайченко. Все магазины работают по принципу супермаркетов готовой еды «у дома» с доставкой продукции на дом. Помимо этого, в помещениях сети можно выпить кофе и поесть. Основной ассортимент представлен собственной торговой маркой. Работают отделы по франшизе.

На данный момент, по данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работает 13 магазинов сети, 7 из них большого формата и 6 мини.

Добавим, что сеть «ЖизньМарт» изначально собиралась зайти в Красноярск, Кемерово, Томск и Барнаул. Но, как утверждает 2ГИС, в этих городах магазины сети еще не открылись.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2025 году планируют открыть магазины малого формата Х5 Group. Федеральный ритейлер вкладывается в развитие франчайзингового формата.