«Проехать не могу»: водители мусоровозов в Новосибирске объяснили почему не вывозят отходы

Нечищеные от снега дороги Новосибирска и районов области стали препятствием для мусоровозов. Глубокая колея, скользкая дорога, узкий проезд мешают спецтранспорту доехать до мест накопления и вывезти отходы по графику. Особенно остро эта проблема стоит в Новосибирском районе, сообщили в пресс-службе АО «Спецавтохозяйство».

В компании заявили, что в личные сообщения регоператору поступает много жалоб от жителей разных улиц поселка Садовый, села Барышево, а также жители Новосибирска. Например, Кировского района.

— Люди возмущаются, что нарушается график вывоза мусора, а водители мусоровозов присылают фотографии сугробов и объясняют: «Проехать не могу». Из-за нечищеных дорог машины не рискую заезжать на улицы, чтобы не застрять. Кроме того, из-за колеи машины может выбросить на припаркованный транспорт, — отмечают в «САХ».

Проблемы есть в деревнях и селах, где проезжую часть чистят нерегулярно, а вывозить отходы по снежным скользким дорогам габаритной спецтехнике небезопасно. В итоге график вывоза отходов смещается. В компании рекомендовали жителям сообщать о нечищеной дороге ответственным лицам, чтобы отходы вывозились вовремя.

Напомним, в конце января глава Искитима Сергей Завражин заявил о мусорном коллапсе в городе. По этому вопросу он обратился к генеральному директору регоператора —АО «Спецавтохозяйство» (АО «САХ»). По его словам, искитимцы сталкиваются с систематическим нарушением сроков сбора и вывоза отходов с придомовых площадок.

— На сегодняшний день проблемы касаются не только частного сектора, но и многоквартирных домов. В микрорайонах с многоэтажной застройкой мы наблюдаем отсутствие вывоза крупногабаритных отходов более трех недель. Диспетчеры оператора получают заявки, однако их выполнение затягивается, и ситуация не улучшается, — отмечает Завражин в своем телеграм-канале.

По его словам, «проверка, проведенная совместно с компетентными организациями, не привела к нужным изменениям».

Ранее редакция сообщила о том, что мораторий на повышение пени за вывоз мусора ввели в Новосибирске. С 1 января пеня выросла с 9,5% до 21%.