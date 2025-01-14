Новосибирск вошел в Топ-5 городов для спонтанных поездок на новогодние праздники

Новосибирск занял четвертое место в Топ-5 российских городов-миллионников, которые россияне выбрали для спонтанных новогодних поездок. На эти мегаполисы пришлось более 25% всех бронирований жилья, говорится в исследовании сервиса Циан.

Доля от бронирований на новогодние каникулы (с 29 декабря по 8 января) в столице Сибири составила 2,4%, средний срок бронирования — 2,3 дня.

Кроме Новосибирска в лидерах по числу спонтанных поездок значатся Москва (12,6%, 1,4 дня), Санкт-Петербург (6,6%, 1,9 дня), Нижний Новгород (2,4%, 1,3 дня), и Екатеринбург (2%, 1,3 дня). На них суммарно пришлось 26% всех незапланированных путешествий.

— Около трети всех бронирований жилья на новогодние праздники на сайте Циан произошли не более чем за 3 дня до даты заселения. В основном это были поездки не в туристические локации, а в крупные межрегиональные центры, где почти всегда есть возможность найти подходящее жилье за счет большого выбора на рынке посуточной аренды, – комментирует Елена Бобровская (Лапшина), эксперт Циан.Аналитики.

По данным Циан, чаще всего проживание на новогодние праздники бронируется в среднем по России за 27 дней до начала поездки. В туристические локации (города Кавказских минеральных вод и русского Севера, Калининградской области, морские курорты) срок бронирования еще больше — 1-1,5 месяца.

Эксперты отмечают, что доля спонтанных бронирований подвержена сезонным циклам. Так, в летний период и в январе она, как правило, минимальная (не более 40%). Это объясняется тем, что поездки на новогодние праздники и в отпуск обычно планируются заранее. Весной и осенью число спонтанных поездок увеличивается (до 55-60%) за счет турне по личным делам.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск попал в топ-3 городов с самым дешевым прокатом коньков. Катание на платном катке в Новосибирске более чем вдвое дешевле, чем в среднем по России.