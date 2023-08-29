Сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский

— На прошлой неделе у нас состоялось обсуждение сетевых образовательных программ в Министерстве образования Китая. Студенты будут одновременно поступать в НГТУ НЭТИ и китайский университет. Два года будет идти совместная подготовка студентов в Новосибирске, два года — в Китае, — сообщил на пресс-конференции проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов.

Ранее пресс-служба вуза сообщала, что в Российско-Китайском институте, который разместится в Уси (Город-триллионник в Китае. — Ред.), будут вести подготовку студентов по трем направлениям совместного бакалавриата: «Программная инженерия», «Сетевые информационные технологии», «Информатика и вычислительная техника». Ожидаемый ежегодный прием — до 240 человек. После окончания бакалавриата выпускники получат два диплома: российского и китайского образца. По желанию выпускник сможет продолжить обучение и поступить в НГТУ НЭТИ на основные образовательные программы магистратуры и аспирантуры.

Обучение студентов в Российско-Китайском институте планируется начать 1 сентября 2024 года.

Проректор по учебной работе Омского госуниверситета Елена Еременко также сообщила, что вуз провел переговоры с рядом китайских университетов и планирует запустить несколько программ сетевого взаимодействия либо принимать студентов на доучивание.

— Китай интересуется нашими лингвистами, филологами, программами педагогической подготовки по химии, физике, — пояснила она.

Об интересе к сотрудничеству с Китаем сообщили представители Сибирского федерального университета, Томского госуниверситета и Томского политехнического университета.

Сетевая образовательная программа (СОП) — образовательная программа, реализуемая с использованием ресурсов двух или более организаций. Организация-партнер — каждая из организаций, совместно реализующих одну и ту же программу.

Ранее редакция сообщала об изменении стран из которых в вузы Сибири приезжают абитуриенты.