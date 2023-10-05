На биржу выходит компания бывшего силовика из Новосибирска

Новосибирская компания ООО «Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств личной гигиены, развивающий федеральную сеть фирменных магазинов — планирует выйти на облигационный рынок с дебютным займом. По данным организатора выпуска ООО «Юнисервис Капитал», предварительные параметры эмиссии — 100 млн руб., срок обращения — около 5 лет. Размещение выпуска запланировано на первую половину октября.

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив, которая насчитывает 206 точек: 191 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат ООО «Чистая Планета». Партнерские магазины расположены в 15 субъектах России и в Казахстане, собственные находятся в Новосибирской области. «Чистая Планета» изготавливает более 50 ассортиментных позиций и является правообладателем трех торговых марок.

Производственная площадка эмитента расположена в Искитиме. Её максимальная производительность составляет 1 500 тонн продукции в месяц. А производственные площади арендуемого эмитентом завода — 2 500 кв. м. На сегодня ООО «Чистая Планета» изготавливает более 50 товарных позиций под тремя собственными брендами.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей, выручка за 2022 год — 243,5 млн руб (+62%), чистая прибыль — 25 млн (+66%). Вячеслав Певнев является собственником еще 7 компаний в которых ему принадлежит от 35% до 100%.

До 2018 года полный тезка ключевого акционера компании был заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2020 году в СМИ была вброшена информация якобы о похищении у отставного полковника 130 млн рублей, которые лежали в ячейке в одном из банков Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская Фабрика Фаворит разместит облигации.