В России могут ввести мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации

В стране назрела необходимость до окончания СВО ввести мораторий на действие закона о госзакупках, чтобы чиновники имели возможность «быстро осваивать средства» без конкурсов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

— Я бы предложила с учетом нынешних условий <…> не цепляться за какие-то догмы, — пояснила спикер Совфеда.

Матвиенко уверена, что отмена закона, ограничивающего коррупцию при госзакупках, поможет в кратчайшие сроки возводить инфраструктурные, социальные и иные объекты в регионах.

— Те, кто воровал, как говорится… Те, кто нечистоплотно себя вел, тот, кто отдавал подряды своим карманным компаниям — они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные подрядчики страдают, — признала Матвиенко.

Отмечается, что в течение недели будет подготовлено соответствующее обращение в правительство, сама же Матвиенко разберет этот вопрос с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее редакция сообщала, что российская промышленность скупает станки.

Фото с сайта Кремля