Мэр Новосибирска отказался комментировать обсуждение отмены прямых выборов

— Не считаю сейчас актуальным, по крайней мере, для себя делать какие-то политические заявления, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на вопрос СМИ об отношении к инициативе Общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов главы города. — Сегодня мэрия Новосибирска, как исполнительный орган муниципалитета, обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра, а это (Отмену выборов. — Ред.) ещё обсудим.

Напомним, что Общественная палата области по итогам обсуждения данного вопроса единогласно пришла к выводу о необходимости отмены прямых выборов мэра Новосибирска и замене их на конкурсные процедуры. Мнения региональных политиков диаметрально разделились. В последние дни своим отношением отметились несколько федеральных политиков – лидер фракции справороссов в Госдуме Сергей Миронов, выступивший в защиту прямых выборов мэра и сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий, высказавшийся за их отмену. Примечательно, что в бытность свою мэром Новосибирска Городецкий занимал эту должность исключительно по итогам прямого голосования.

Не менее сдержанно мэр ответил на вопрос о возможной поддержке на предстоящих губернаторских выборах кандидатуры действующего главы региона Андрея Травникова.

— Не вовремя задаются вопросы о политических заявлениях, по крайней мере, для меня, — заявил Анатолий Локоть.

Примечательно, что подобные сдержанные ответы о несвоевременности делать какие-то политические заявления ранее озвучивал и губернатор Андрей Травников. В ходе пресс-конференции в конце 2022 года он, отвечая на вопрос об участии в выборах, говорил о необходимости сконцентрироваться на решении насущных хозяйственных вопросов без отвлечения на политическую возню. Прямого ответа на вопрос, будет ли участвовать в выборах или нет, губернатор не дал и в ходе состоявшегося на днях прямого эфира, лишь намекнув на некое решение президента и на то, что у пусть оппонентов «надежда умирает последней».

Выборы мэра Новосибирска, если избирательное законодательство останется без изменений, должны состояться в 2024 году, выборы губернатора — в сентябре текущего года.

Ранее редакция сообщала о возможном участии в предстоящих выборах участников спецоперации.