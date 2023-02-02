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Мэр Новосибирска отказался комментировать обсуждение отмены прямых выборов

  • 02/02/2023, 11:20
Автор:
Анатолий Локоть о выборах мэра
По его словам, сейчас не время для политических заявлений.

Не считаю сейчас актуальным, по крайней мере, для себя делать какие-то политические заявления, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на вопрос СМИ об отношении к инициативе Общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов главы города. Сегодня мэрия Новосибирска, как исполнительный орган муниципалитета, обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра, а это (Отмену выборов.  Ред.) ещё обсудим.

Напомним, что Общественная палата области по итогам обсуждения данного вопроса единогласно пришла к выводу о необходимости отмены прямых выборов мэра Новосибирска и замене их на конкурсные процедуры. Мнения региональных политиков диаметрально разделились. В последние дни своим отношением отметились несколько федеральных политиков – лидер фракции справороссов в Госдуме Сергей Миронов, выступивший в защиту прямых выборов мэра и сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий, высказавшийся за их отмену. Примечательно, что в бытность свою мэром Новосибирска Городецкий занимал эту должность исключительно по итогам прямого голосования.

Не менее сдержанно мэр ответил на вопрос о возможной поддержке на предстоящих губернаторских выборах кандидатуры действующего главы региона Андрея Травникова.

Не вовремя задаются вопросы о политических заявлениях, по крайней мере, для меня, заявил Анатолий Локоть.

Примечательно, что подобные сдержанные ответы о несвоевременности делать какие-то политические заявления ранее озвучивал и губернатор Андрей Травников. В ходе пресс-конференции в конце 2022 года он, отвечая на вопрос об участии в выборах, говорил о необходимости сконцентрироваться на решении насущных хозяйственных вопросов без отвлечения на политическую возню. Прямого ответа на вопрос, будет ли участвовать в выборах или нет, губернатор не дал и в ходе состоявшегося на днях прямого эфира, лишь намекнув на некое решение президента и на то, что у пусть оппонентов «надежда умирает последней».

Выборы мэра Новосибирска, если избирательное законодательство останется без изменений, должны состояться в 2024 году, выборы губернатора в сентябре текущего года.

 

Ранее редакция сообщала о возможном участии в предстоящих выборах участников спецоперации.

Фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : выборы мэра Выборы губернатора


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