«Почта России» объявила о запуске доставки с европейских сайтов

Заказы сначала поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию — от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.

По сообщению пресс-службы ведомства, получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов.

Воспользоваться новой услугой могут клиенты Почта Global – партнёра Почты по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. При этом оплатить заказ на Почта Global можно российской банковской картой.

Отмечается, что покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. Хранение посылки на складе оператора до 90 дней входит в стоимость доставки. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.

Если стоимость посылки превысит 1 000 евро или вес будет более 31 кг, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении Почты или при получении посылки в отделении.

— Быстрое таможенное декларирование, удобное отслеживание и оплата пошлин, максимальная география доставки в России через Почту – всё это обеспечит пользователям нашего партнёрского сервиса лучший клиентский опыт, —прокомментировал заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Почты России Георгий Аликошвили.

Фото: pixabay.com автор: Mediamodifier