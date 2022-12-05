«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

— Александр Семенович, ваш парк является одним из самых первых браунфилдов в Новосибирске. Сейчас в правительстве РФ активно продвигают инициативы по созданию индустриальных и промышленных парков. Насколько они реализуемы?

— Ключевая проблема, которая сегодня мешает развитию парков, как действующих, так и новых, это отсутствие длинных кредитов. Немногие предприниматели могут себе позволить вложить несколько сотен млн рублей собственных средств в создание промышленного объекта и покупку оборудования. Банки дают кредиты на срок 5-7 лет, но при действующих ставках бизнес их не вывозит. Реальным выходом из ситуации могла бы стать промышленная ипотека, в рамках которой кредит по льготной ставке можно получить на 10 лет. Но пока ее можно использовать только для покупки готовых зданий. В Новосибирске таких объектов, где можно было бы разместить промышленное производство, практически нет. На строительство промышленную ипотеку получить пока невозможно. Впрочем, на форуме InPark-2022 представители федерального Минэкономразвития говорили о том, что условия предоставления промышленной ипотеки пересматриваются, и, возможно, в новом формате она стартует в начале 2023 года.

— Если условия изменятся, вы планируете обращаться за промышленной ипотекой?

— Обязательно. На площадке парка «Новосиб» (50 га) у нас сегодня вообще нет свободных объектов. При этом есть несколько резидентов, которые хотят расширять производство. Сейчас речь идет о заявках на 16 тысяч новых квадратных метров производственных помещений. Это ООО «РоссПак», новые мощности требуются заводу по производству противопожарного оборудования, производителям полимерной продукции.

Кроме того, наличие программы промышленной ипотеки позволило бы нам приступить к развитию второй площадки в Марусино.

— Это тоже браунфилд?

— Нет, это будет индустриальный парк в формате гринфилд. Это участок площадью 30 га, который находится в нашей собственности. Сейчас там расположено одно из производств «Новосибирского патронного завода». Мы постепенно прорабатываем документацию, необходимую для создания парка, развития инфраструктуры.

— Есть уже понимание, на каком профиле будет сосредоточен новый парк?

— Пока нет. Наш ключевой уклон на «Новосибе» в металлообработку, но не факт, что эти предпочтения сохранятся в гринфилде. Мы анализируем рынок, внимательно изучаем ситуацию в экономике, потребности в различной продукции. Но время еще есть. Сначала мы планируем освоить всю землю в парке «Новосиб» и уже потом выходить в Марусино. Возможно, часть наших нынешних резидентов также расширят свое производство на новом участке. Такие планы сейчас обговариваются. Обсуждаем условия захода резидентов.

В целом считаю, что новая площадка очень перспективна. В направлении Кудряшей большую часть земель уже вывели из статуса сельхозназначения в промышленные. Там уже построено много предприятий, закладываются новые. Но это точечные объекты, которые развиваются сами по себе, а в парках для резидентов важен не только сервис, но и возможности для кооперационного сотрудничества.

— Несколько лет назад в интервью редакции вы говорили о том, что делаете ставку на развитие кооперационных связей между резидентами. Каковы результаты такой работы?

— Наши резиденты активно работают по кооперационным связям. Общий оборот по году в 2022 году составит около 500 млн рублей. Ранее было больше, но сейчас некоторые предприятия переключились на выполнение гособоронзаказа, поэтому цифры уменьшились.

Кроме того, мы постоянно наращиваем возможности для такой кооперации. К примеру, сейчас мы запустили два стартапа. Один — производство роторных компрессоров, на основе которых собираются двигатели для беспилотников. Второй — очистка методом кавитации.

Сейчас мы отрабатываем технологии и в перспективе будем запускать их в производство на территории парка. По кавитации уже вышли на промышленное внедрение. Работаем с проектами в Сочи, на Байкале, привлекли гранты «Сколково», «Еврохима». По компрессорным машинам работа более сложная. Мы находимся на стадии опытно-конструкторских разработок. Думаю, о внедрении в производство результатов этого стартапа можно будет говорить в 2023-2024 годах.

— Как выбираете стартапы для инвестиций?

— Изучаем рынок, технологии, которые на нем появляются, разработки инноваторов. На мой взгляд, главное в запуске стартапа — найти человека с компетенциями, который будет двигать этот проект, у которого будут гореть глаза, то есть генератора идеи и знаменосца. Если это удается, то вероятность, что проект будет реализован успешно, резко повышается.

— На форуме InPark-2022 отмечалось, что инвесторы охотно вкладывают средства в промышленные активы. Вы этот тренд наблюдаете?

— Увы. Горизонт планирования малого бизнеса сегодня составляет не более года, при существующих условиях кредитования на строительство новых производственных объектов ставки — запредельные. Желающих вкладываться в производственные активы на таких условиях немного, иначе нам не пришлось бы биться за расширение условий промышленной ипотеки. Она помогает получить окупаемость инвестиций в течение 10 лет.

Инвесторы охотно заходят в торговлю, в строительство жилья, что дает быструю окупаемость. Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что инвесторов привлекают вложения в промышленные активы.