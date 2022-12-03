В России начнутся биржевые торги углем

Первые биржевые торги углём состоятся в январе-феврале 2023 года. Такое решение приняли 2 декабря на первом заседании Биржевого комитета по углю Федеральной антимонопольной службы.

— Сейчас проводится техническая подготовка всех участников процесса. В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже. ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена, — уточняют в ведомстве.

Напомним, 18 ноября зарегистрирован совместный приказ ФАС России и Минэнерго России. Он установил норматив продаж углём на бирже 10% для каждой марки энергоресурса Д и ДГ. Документ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на рынке.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начинается разработка еще двух угольных месторождений.