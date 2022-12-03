Школьная концессия все еще находится на госэкспертизе

— По нашему запросу в Министерство образования Новосибирской области получен ответ. Очевидно, что вероятность ввода в эксплуатацию в 2023 году школы, строительство которой в настоящий момент не началось, стремится к нулю. Будем работать над тем, чтобы как можно скорее воплотить в жизнь этот долгожданный проект, несмотря ни на какие сложности, — сообщил в своей группе ВКонтакте депутат горсовета Кирилл Покровский.

Судя по ответу на запрос, проектно-сметная документация по концессионной школе в настоящее время проходит госэкспертизу. В министерстве также отметили, что идет установка ограждения и видеонаблюдения на участке, где планируется начать строительство.

— По информации концессионера, ввод запланирован на 2023 год, — уточняется в ответе.

Речь идет о школе на 1100 мест, которую ООО «Пятая концессионная компания «Просвящение» должна построить на ул Спортивная, а также еще пяти образовательных учреждениях с аналогичными сроками сдачи.

— Есть договоренность, что если хотя бы на день просрочим подготовку корректировки документов по школам, то мы расторгаем эту концессию, — сообщил на заседании сессии регионального парламента спикер Андрей Шимкив.

Напомним, школьная концессия очень эмоционально обсуждалась на сентябрьской сессии регионального парламента.

Эту информацию подтвердил первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков. Он сообщил, что по этому проекту в правительстве прошли два совещания — и ситуация неоднозначная.

— Мы видим, что инвестор срывает сроки. Пока в экспертизу сданы документы только по одной школе. Пока видим, что по остальным школам могут быть сданы до конца 2022 года. Если это не произойдет, будет то, что сказал Андрей Иванович — это точно, — согласился Знатков. — Что касается средств на подготовку проектно-сметной документации. Они находятся на счетах федерального казначейства и под его контролем. Если проекты не будут выполнены, но решение будет хорошим, то мы их выкупим, чтобы не зарывать сами школы — и будем строить их собственными силами. Пока предварительные наработки по этому варианту такие.

Напомним, депутаты уже неоднократно предлагали разбить контракты по школам на несколько лотов, отмечая, что тогда в создании этих объектов смогут принять участие и региональные компании.

Ранее редакция сообщала, что новые школы в Новосибирской области обойдутся без концессионера.