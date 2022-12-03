Школьная концессия все еще находится на госэкспертизе

— По нашему запросу в Министерство образования Новосибирской области получен ответ. Очевидно, что вероятность ввода в эксплуатацию в 2023 году школы, строительство которой в настоящий момент не началось, стремится к нулю. Будем работать над тем, чтобы как можно скорее воплотить в жизнь этот долгожданный проект, несмотря ни на какие сложности, — сообщил в своей группе ВКонтакте депутат горсовета Кирилл Покровский.
Судя по ответу на запрос, проектно-сметная документация по концессионной школе в настоящее время проходит госэкспертизу. В министерстве также отметили, что идет установка ограждения и видеонаблюдения на участке, где планируется начать строительство.
— По информации концессионера, ввод запланирован на 2023 год, — уточняется в ответе.
Речь идет о школе на 1100 мест, которую ООО «Пятая концессионная компания «Просвящение» должна построить на ул Спортивная, а также еще пяти образовательных учреждениях с аналогичными сроками сдачи.
школьная концессия очень эмоционально обсуждалась на сентябрьской сессии регионального парламента.
— Есть договоренность, что если хотя бы на день просрочим подготовку корректировки документов по школам, то мы расторгаем эту концессию, — сообщил на заседании сессии регионального парламента спикер Андрей Шимкив.
Эту информацию подтвердил первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков. Он сообщил, что по этому проекту в правительстве прошли два совещания — и ситуация неоднозначная.
— Мы видим, что инвестор срывает сроки. Пока в экспертизу сданы документы только по одной школе. Пока видим, что по остальным школам могут быть сданы до конца 2022 года. Если это не произойдет, будет то, что сказал Андрей Иванович — это точно, — согласился Знатков. — Что касается средств на подготовку проектно-сметной документации. Они находятся на счетах федерального казначейства и под его контролем. Если проекты не будут выполнены, но решение будет хорошим, то мы их выкупим, чтобы не зарывать сами школы — и будем строить их собственными силами. Пока предварительные наработки по этому варианту такие.
Напомним, депутаты уже неоднократно предлагали разбить контракты по школам на несколько лотов, отмечая, что тогда в создании этих объектов смогут принять участие и региональные компании.
Ранее редакция сообщала, что новые школы в Новосибирской области обойдутся без концессионера.
Фото редакции
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