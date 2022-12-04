Федеральные игроки продолжат скупать региональные торговые сети в Сибири

— Предпосылки для дальнейшего укрупнения и консолидации рынка остаются. Не один из игроков пока даже близко не подошел к пороговой границе по доле рынка в большинстве регионов, — отметил в ходе онлайн-конференции, посвященной итогом года в ритейле, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин.

— Государство сейчас лояльно относится к покупке крупными игроками бизнеса уходящих из России компаний даже с учетом превышения порога по доле рынка. В условиях кризиса крупному ритейлу намного проще выживать и его эффективность выше, что позволяет покапать мелкие сети или занимать их площадь после прекращения деятельности, — говорит эксперт. — Фокус федеральных игроков сейчас нацелен на регионы так как там основной потенциал роста с точки зрения доли рынка и открытия магазинов в то время как в центральной части страны лимит постепенно исчерпывается.

Он пояснил, что относительно большинства развитых стран уровень консолидации розницы в России остается относительно небольшим. На фоне отсутствия выплаты дивидендов и низких капитальных затрат компании-лидеры накапливают существенные денежные средства на балансе и сокращают долговую нагрузку. Это создает дополнительные перспективы для M&A.

Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид» также уверен, что X5 и Магнит в текущей ситуации, когда капитал сложно распределять среди акционеров, будет отчасти даже вынужденно наращивать бизнес, скупая региональные сети.

— Насколько мы знаем, приоритет сейчас идет в пользу Сибири и Дальнего Востока, —добавил он.

Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам» напоминает, что X5 с начала года продемонстрировал активность в плане неорганического роста, а также обозначил региональное развитие «через альянсы с местными сетями» как одно из направлений для развития.

—За счет этого можно ожидать продолжение увеличения доли X5 на продовольственном рынке в России. Однако учитывая фрагментированность продовольственного рынка, объединение с региональными сетями может оказать, хотя и положительное для выручки, но незначительное влияние, — рассуждает Буйлакова. — Рост доли крупнейших федеральных сетей может произойти также за счет органического роста, вытеснения менее эффективных конкурентов, занятия новых торговых площадей, не прибегая к сделкам по приобретению конкурентов.

— Вполне возможно что кто-то из представителей розничных сетей Юго-Восточной Азии и стран Тихоокеанского региона и хотел бы выйти на рынок России, но их сейчас останавливают вторичные санкции и прочие страшилки. Если же мы теоретически представим, что санкции или сняли или они ослабли, то в рыночные ниши вернуться все те кто тут в России и был до начала СВО РФ на Украине. Причём рынок заполнится сразу же. Деньги не пахнут, а рынок сбыта в РФ достаточно большой, — комментирует старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов. — Я всё же предполагаю, что в перспективе в рамках самых «серых» и самых разнообразных схем рынок будет пополняться новыми лицами и игроками. Страна очень большая и рынок сбыта нужен всем. Так что время покажет.

Кстати, эксперты – участники конференции не исключили, что на рынке России появятся торговые сети из азиатских стран.

Ранее редакция сообщала, что зарубежные ритейлеры не успевают избавиться от товаров до наступления праздников.