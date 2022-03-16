Что будет с рынком обуви в России после массового ухода зарубежных брендов и какие меры поддержки сегодня необходимы для отечественных производителей.

Введение антироссийских санкций, растущий курс доллара — как все это отразилось на группе компаний ZENDEN Group?

— Компания ZENDEN уже более 25 лет на рынке и пережила ни один кризис, сложности связанные с санкциями отработаем в рабочем порядке. Любые проблемы, если они одинаковы для всех игроков рынка, компания спокойно решает.

Какая доля российских игроков на обувном розничном рынке?

— На рынке обуви России согласно данных ЦРПТ (оператор маркировки) работает более 92 тысяч компаний. Основная масса — это российские компании микробизнеса, из них 62 тысячи в статусе ИП.

Более половины компаний работают в теневом секторе, продавая контрабанду, контрафакт и товары, завезённые по заниженным инвойсам. Сетевой рынок по данным РБК насчитывал 13 тысяч торговых точек. В тоже время по данным компании Brandmonitor только контрафактные кроссовки продавались в 27 тысячах торговых точек и более 400 тысяч объявлений в интернете.

Насколько отечественные производители обуви зависят от иностранных комплектующих?

— Более 80% обуви составляет импорт, 20 % производится в России, локализация примерно около 50%. Практически у всех отечественных производителей есть зависимость от иностранных поставщиков оборудования и комплектующих. Радует то, что основная масса этих материалов и оборудования поставляется из стран не поддержавших санкции «коллективного Запада» против России.

Какая поддержка сегодня необходима для отечественных производителей вашей отрасли? Какие меры необходимы для увеличения локализации производства в России?

— В России нужна смена экономической модели. Давно пора налоговые льготы из сектора торговли, общепита и услуг передать в первую очередь производителям. Основные меры это:

1. Снижение в лёгкой промышленности социальных налогов до 7.6% или 10% всем.

2. Отмена налога на имущество по производственному оборудованию.

3. Повышение таможенных пошлин.

4. Регулирование работы крупных иностранных компаний на нашем рынке. Западные гиганты пользуются своим доминирующим положением.

Материал ТПП РФ