В России продолжится блокировка VPN-сервисов

— На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше, — заявил в эфире телеканала «ДумаТВ» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (цитирует «Интерфакс»).

Хинштейн добавил, что блокировка VPN — непростая задача, но она выполняется Роскомнадзором. Депутат также заметил, что все россияне, которые продолжают пользоваться Instagram, «так или иначе используют систему обхода маршрутизации в сети».

Депутат указал, что для пользователей ответственности не будет в том случае, если они не будут выкладывать или лайкать что-то противозаконное. В противном случае пользователи могут понести ответственность согласно действующему законодательству, отметил парламентарий.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания для Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.