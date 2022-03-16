Взломан сайт Арбитражного суда Новосибирской области

Утром 16 марта 2022 года хакеры взломали сайт Арбитражного суда Новосибирской области. При входе на сайт открывается страница, где на белом фоне написаны оскорбления и неприличные высказывания в адрес россиян и правительства страны.

Помимо новосибирского сайта, хакеры также взломали страницу суда Томской и Кемеровской областей.

Напомним, что 31 января министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь сообщал о том, что интернет-сервисы регионального правительства подверглись DDoS атаке мощностью до 12 гб/сек. Особенно пострадали медицинские сервисы и единый колл-центр 112.

В октябре 2021 года компании «Ростелеком» распространила сообщение о том, что за три квартала средняя мощность DDoS-атак на российские компании выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом самая мощная атака в отчетный период составила 462 Гбит/с — ее зафиксировали в СФО. Эта цифра на треть превышает пиковое значение первых трех кварталов прошлого года.