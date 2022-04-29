В России ожидается сокращение ассортимента сосисок и колбас

В России может сократиться ассортимент колбас и сосисок в связи с запретом Евросоюза на поставки оболочек для этих продуктов, который вступит в силу 10 июля 2022 года, сообщает РБК, ссылаясь на заявления отечественных производителей.

По словам главы полиграфической компании «Кюко Тамп» Александра Полякова, из-за санкций мясоперерабатывающие заводы в скором времени столкнутся с «отсутствием в среднесрочной перспективе в должном объеме» оболочек для различных видов колбас. Он считает, что отечественное производство не способно в достаточной мере удовлетворить спрос, а, следовательно, произойдет «существенное сокращение ассортимента пищевых продуктов».

Отмечается, что поставки по действующим контрактам должны продолжаться до 10 июля, но иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы от российских компаний с 9 апреля. При этом накопленных запасов оболочки в России, по данным Полякова, хватит на срок около трех месяцев, после чего в стране может возникнуть дефицит.

— В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов, — предсказал Поляков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.