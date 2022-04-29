Количество депутатов Заксобрания снова сократилось

Решением апрельской сессии Заксобрания досрочно прекращены депутатские полномочия заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва. Как пояснил выступающий с докладом по данному поводу вице-спикер Валерий Ильенко, данное решение принято на основании поступивших в комиссию по депутатской этике материалов прокуратуры.

Напомним, что в отношении Валентина Сичкарева было возбуждено уголовное дело и суд признал его виновным в мошенничестве. Апелляционная жалоба, поданная депутатом, была отклонена. Тем не менее, до решения апелляционной инстанции. Сичкарёв продолжал исполнять свои обязанности как депутат и зампредседателя комитета по бюджету.

Стоит напомнить, что его экс-коллега по депкорпусу и по фракции единороссов Александр Морозов, в отношении которого сейчас также расследуется уголовное дело, ранее возглавлявший комитет по ЖКХ и тарифам, добровольно сдал мандат, не дожидаясь окончания следствия и последующих возможных судебных разбирательств.

— Как случилось, так случилось, — комментирует руководитель фракции единороссов, первый вице-спикер Андрей Панфёров. — Хочу сказать: знаю Валентина Викторовича долгое время как порядочного человека и депутата. К сожалению, мы теряем нашего товарища.

Довыборы по округу Валентина Сичкарёва должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года. Тогда же должны состояться довыборы по округу другого экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского, в прошлом году избранного депутатом Государственной Думы.

Также стоит напомнить, что в настоящее время в поле зрения следственных органов попал ещё один депутат-единоросс — Глеб Поповцев, что не исключает довыборы по ещё одному округу.

Ранее редакция сообщала, что решением мартовской сессии зампредседателя комитета по бюджету Ирина Диденко назначена вице-спикером Заксобрания. А также о том, что среди депутатом парламента есть миллиардер.