Instagram введет платную подписку

Как сообщил глава соцсети Адам Моссери, американская социальная сеть Instagram вводит возможность создания платных подписок, чтобы блогеры могли более эффективно монетизировать свой контент, передает ТАСС.

— На этой неделе мы запускаем первую версию подписок в Instagram, <…> чтобы создатели контента могли зарабатывать на жизнь. Важно, чтобы они могли делать это предсказуемо, и подписки — это один из лучших это осуществить, — сказал он.

С помощью новой платной функции блогеры смогут разделять аудиторию и делать прямые эфиры, посты и короткие видеоролики только для тех, кто оформил на них платную подписку. Помимо этого, социальная сеть будет выделять для создателей контента комментарии их платных подписчиков специальным значком. Новая функция первоначально будет тестироваться на территории США.

Напомним, согласно новому закону, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией больше 500 тыс. пользователей, обязаны с 1 января 2022 года открыть представительства в РФ. В списке Роскомнадзора 13 ИТ-компаний, которые владеют 22 ресурсами, включая соцсети и мессенджеры: Google, Apple, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme, Viber, Discord, Pinterest, Spotify, Twitch Interactive.