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В России планируют ужесточить меры по выявлению нетрезвых водителей

  • 11/05/2025, 14:12
Автор: Марина Санькова
В России планируют ужесточить меры по выявлению нетрезвых водителей
Новые правила предлагается ввести с 1 сентября 2025 года

Министерство здравоохранения инициировало пересмотр правил проведения медицинского освидетельствования, которые, при условии утверждения, вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Новая процедура подразумевает врачебный осмотр, исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, анализ мочи для обнаружения психотропных веществ и продуктов их распада, а также количественную оценку посредством иммунохимического анализа.

При оказании неотложной медицинской помощи, например, в результате дорожно-транспортного происшествия или при подозрении на интоксикацию, у пострадавших будут проводить забор крови и мочи, что ранее не предусматривалось действующими правилами. Решение об отказе от прохождения освидетельствования будет приниматься не только в случае отказа от осмотра медицинским специалистом, но и при отказе от любого этапа лабораторных исследований или попытках исказить результаты анализов.

В настоящий момент за уклонение от прохождения данной процедуры предусмотрено взыскание в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на период от полутора до двух лет. При этом новые правила призваны усилить контроль и повысить объективность выявления нарушений.

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Фото: ru.freepik.com/Автор: jcomp 

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Россия Новосибирcк

Теги : Нетрезвый водитель Минздрав России медицинское освидетельствование


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