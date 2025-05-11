Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы

Как пояснила изданию «Горсайт» агроном из Новосибирска Людмила Шубина, огурцы — очень нежная культура, которая может быть уязвимой даже при температуре в +14 градусов, именно поэтому крайне важно обеспечить посадку в прогретый грунт.
— Биологические материалы могут быть полезны: например, навоз, разлагаясь, выделяет тепло, повышая температуру грядки до +25…+30 градусов, — уточнила Шубина.
Также можно использовать и другие органические компоненты, поддерживающие тепло: скошенную траву, солому и даже цитрусовые корки.
— При наличии тёплой грядки в теплице, высаживать огурцы нужно незамедлительно, в противном случае лучше отложить посадку до 20-х чисел мая, — советует агроном.
Ранее редакция публиковала календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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