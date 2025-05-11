Новосибирские автолюбители предпочитают подержанные зарубежные седаны

В начале текущего года жители Новосибирской области проявили повышенный интерес к подержанным седанам, выпущенным в Японии. Согласно информации, предоставленной РБК Новосибирск пресс-службой Авто.ру Бизнес, дилерские продажи этих автомобилей увеличились почти на треть по сравнению с последним кварталом предыдущего года. Средняя стоимость таких машин поднялась на 2,4%, превысив отметку в 1,3 миллиона рублей.

Спрос на седаны российского производства увеличился на 61,8%, при этом цены на них, напротив, снизились на 6% и составили 768,9 тысячи рублей. Китайские и шведские модели также продемонстрировали значительный рост популярности. Текущие цены — в диапазоне около 1,6 миллиона и 760 тысяч рублей соответственно.

Незначительное снижение спроса, около 3%, зафиксировано на немецкие седаны в Новосибирске. Вадим Маньков, директор сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес, объясняет это резким скачком цен. По его словам, средняя стоимость этих автомобилей увеличилась почти на 65% и в настоящее время превышает 2,7 миллиона рублей.

Интерес к седанам южнокорейского производства снизился на 34%, хотя средние цены выросли на 2,5% и достигли 1,3 миллиона рублей.

Наибольшее падение спроса наблюдалось на французские седаны, составившее более 70%. Средние цены на эти автомобили снизились на 16,7% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, опустившись до 554,5 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала, что ВАЗ и Toyota вошли в топ подержанных авто у новосибирцев в 2025 году.