Новосибирская область выбилась в лидеры по росту ДТП в России в 2025 году

За первый квартал 2025 года в Новосибирской области произошло 575 ДТП. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион находится на 9 месте в рейтинге регионов-антилидеров по безопасности дорожного движения по итогам января-марта 2025 года, составленного аналитиками исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основе данных официальной статистики ГАИ.

Первое место в антирейтинге заняла Москва — там за первый квартал 2025 года произошло уже 1692 происшествий на дороге. На втором месте — Краснодарский край, где насчитывается 1068 аварий. Замыкает топ-3 Нижегородская область — 807 ДТП (+6,7%).

Также 9 строчку антирейтинга Новосибирская область заняла по числу ДТП с водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. За первые три месяца в регионе произошло 32 такие автоаварии (рост 14,3%).

Увеличилось в Новосибирской области и количество несчастных случаев на дороге с участием детей-пешеходов. С января по март на территории региона произошло 45 таких дорожных инцидентов (рост на 21,6%), что обеспечило третью строчку антирейтинга. В этом списке столицу Сибири «опередили» лишь Москва (109 аварий) и Краснодарский край (51 авария).

А вот количество наездов на пешеходов по вине самих пеших участников движения в регионе осталось неизменным — 68 случаев (шестая строчка в антирейтинге).

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко в беседе с корреспондентом Infopro54 подчеркнул, что в Новосибирской области принимается целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение дорожной обстановки в регионе. В этом процессе участвуют в том числе ГАИ, Минтранс региона и комитет по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента.

— Комплекс включает в себя много факторов: дорожную разметку, пешеходные переходы, работу светофоров, камер фото- и видеофиксации и так далее. Могу с уверенностью сказать, что все меры, которые предпринимаются, делаются не для галочки. Но динамика по ДТП в регионе остаётся отрицательной. Думаю, этому есть несколько причин. Это и недоукомплектованность ГАИ, и недостаточные профилактические мероприятия среди населения. Например. скоро начнутся школьные каникулы и необходимо обратить внимание на учебные заведения и проводить беседы с учениками, — отметил собеседник редакции.

Валерий Ильенко добавил, что решить проблему высокой аварийности на дорогах в России пытаются на всех уровнях власти. Например, в Госдуме в настоящее время рассматривается закон, согласно которому планируется создать систему оценки эффективности работы автошкол по определенным показателям. Среди них итоги сдачи экзаменов, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы.

На стабилизацию ситуации направлено и регулярное повышение штрафов для нарушителей ПДД.

— Если человек не понимает простого человеческого языка, тогда будь добр заплати из кармана. Это действует довольно успешно. В качестве примера могу привести увеличение штрафов за проезд под запрещающий дорожный знак для грузовых транспортных средств. Мы долго боролись с нарушениями на дамбе ГЭС, где действует ограничение для проезда машин весом свыше 3,5 тонн. После повышения штрафа в 10 раз (с 500 рублей до 5 тысяч рублей), количество проездов резко сократилось, — резюмировал Валерий Ильенко.

Стоит отметить, что в 2024 году ГАИ Новосибирской области оформила 5,7 млн административных дел о нарушениях правил дорожного движения. При этом, в столице Сибири до сих пор не работают большинство дорожных камер. На конец января в городе было согласовано всего 10 проектов организации дорожного движения. 57 находились на согласовании в Госавтоинспекции.

Ранее редакция сообщала, что суд отправил в СИЗО сына алтайского олигарха за смертельное ДТП в Новосибирске.