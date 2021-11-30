В мэрии Новосибирска рады росту числа новостроек и автомобилей

Увеличение в 2021 году строящегося в Новосибирске жилья и количества приобретаемых новосибирцами транспортных средств послужило одной из причин роста уплаченных горожанами имущественных налогов. Об этом в своем докладе, посвященном итогам налоговой кампании, сообщил на аппаратном совещании у главы города начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

— Именно налог на имущество физлиц и транспортный налог — одни из самых растущих и перспективных для бюджета города налогов, — сообщает Веселков. — Поступления от налога на имущество физлиц ежегодно увеличиваются на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Плюс строится новое жилье, то есть возникают новые объекты налогообложения. На рост поступлений транспортного налога влияет увеличение количества автомобилей. Кроме того, со следующего года увеличиваются его ставки, что, по предварительным подсчетам, дополнительно даст бюджету города около 80 млн рублей, начиная с 2023 года, из которых более 70 млн рублей в год будут поступать от физлиц.

Еще одна причина роста налоговых поступлений на территории Новосибирска, как отмечают в руководстве муниципалитета, связана с успешной информационной кампанией.

— Не буду подробно останавливаться на всех цифрах, характеризующих информационную кампанию в части размещения листовок, — говорит руководитель департамента. — Пресс-релизов, баннеров, трансляций, видеороликов. Скажу только о размещении более чем 6 тысяч листовок о сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», подключение к которому способствует соблюдению гражданами налоговой дисциплины, что в свою очередь увеличивает собираемость имущественных налогов с физлиц в Новосибирске.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мэрии отмечают рост собранных с физлиц имущественных налогов на 168 млн рублей (+20%).

По информации мэрии Новосибирска, общий объем запланированных к взиманию в текущем году имущественных налогов составляет 3,9 млрд рублей, из которых на физлиц приходятся 1,3 млрд: имущественный налог — 0,8 млрд, транспортный— 0,2 млрд, земельный — 0,2 млрд. В настоящий момент уже собрано более 1 млрд рублей (74% от плана): по имущественному налогу — 0,6 млрд, по транспортному налогу — 0,2 млрд, по земельному налогу — 0,1 млрд. Объем недоимки по физическим лицам по состоянию на 1 ноября текущего года снизился на 20 млн рублей (7%) по сравнению с прошлогодним периодом.