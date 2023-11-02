Мэр Новосибирска Локоть рассказал, когда вспоминает о Новом годе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, когда вспоминает про Новый год. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

— У меня сложилось исторически, о встрече Нового года, как праздника, начиню вспоминать после 7 ноября, Дня Великой Октябрьской революции. Поэтому пока внутренние часы, будильник мой в отношении Нового года еще молчит, — отметил Локоть.

День Великой Октябрьской социалистической революции — годовщина Октябрьской революции 1917 года отмечается 7 ноября. Государственный праздник Советской России и бывшего СССР, в последние годы его существования отмечался два дня. Является одним из памятных дней России. После распада СССР большинство его бывших республик, ставших независимыми государствами, отказались от празднования годовщины Октябрьской революции.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть принял участие в субботнике.