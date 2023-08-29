В России появился новый оператор платежных систем для переводов за рубеж

Перевести денежные средства, помимо России, можно еще в 37 государств (СНГ, несколько европейских и азиатских стран, например, Вьетнама и Филиппин), следует из данных на сайте регулятора.

Комиссия, в соответствии с тарифами системы, составляет 0-5% от суммы перевода. Приложение принимает карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard.

Отмечается, что оператором Kwikpay является компания «Трубная СИВ», которая специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Она позволяет делать переводы на банковские счета в российских рублях, долларах США и евро.

Ранее редакция сообщала, что с 15 августа в России начались операции с цифровым рублем.