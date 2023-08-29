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Эксперты оценили перспективы реализации в Новосибирске проекта «Чистое небо»

  • 29/08/2023, 09:23
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Эксперты оценили перспективы реализации в Новосибирске проекта «Чистое небо»
Для операторов рынка размещение коммуникаций под землей стоит на порядок дороже, чем на столбах вдоль дорог.

Проект «Чистого неба» запустится тогда, когда на это будет запрос от жителей города. Просто так — дайте нам миллиард рублей, и мы потратим их на опоры, уберем провода под землю — это не работает, — отметил директор по взаимодействию с органами власти телеком-оператора «Новые башни» Анатолий Дюбанов в рамках круглого стола на форуме «Технопром-2023». — Замахиваться на крупные проекты бессмысленно. Если мы возьмем и запретим [провода], то бизнес начнет искать альтернативу, которая будет стоить в разы дороже, и все это будет заложено в итоге в стоимость услуг.

По его словам, начинать реализацию проекта нужно с небольших проектов.

— Например, в Новосибирске это улица Ленина, площадь Ленина, Вокзальная магистраль. Посчитать по ним кейсы, оценить, чем может помочь мэрия. К примеру, для прокладки кабеля под землей придется вскрывать асфальт, а значит, может ли мэрия взять на себя благоустройство после проведения работ? Если да, то запланировать эти деньги в бюджете муниципалитета, реализовать небольшой проект, оценить экономическую модель и только потом двигаться дальше, — пояснил он.

Технический директор филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в Новосибирске Андрей Арендаренко также уверен, что история с «Чистым небом» сегодня возможна только в отдельно взятых локациях.

— Эта тема про инвестиции, так как операторам нужно в моменте повторить то, что они строили долгие годы. Это тяжелое бремя, особенно для небольших операторов, участникам рынка нужно понимать механизм компенсации своих вложений, то есть для реализации проекта нужно разрабатывать мотивационную составляющую, — поясняет он. — К примеру, в Москве нашелся частный инвестор, который провел волокно до центральных улиц города. В Новосибирске правильнее было бы начать с того, чтобы подвесные линии больше не появлялись. Я говорю не только про связные кабели, но и про кабели электропитания.

Михаил Лифшиц, технический директор филиала ПАО «ВымпелКом» в Новосибирске, отметил, что у компаний сотовой связи деньги на проекты «Чистого неба» не заложены в бюджеты. Окупаемость таких вложений оценочно составляет более 7 лет. Он подчеркнул, что за счет собственных средств операторам удастся убрать под землю провода на участках максимум в 200-300 метров, что не решит проблему в целом. «Ростелеком», по его словам, тоже вряд ли сможет сильно снизить аренду на свои подземные коммуникации, то есть для полноценного запуска таких проектов нужна федеральная программа.

Представитель телеком-рынка Новосибирска на условиях анонимности заявил, что операторы сегодня вообще не готовы к таким проектам.

— Переносить провода под землю — очень дорого. На порядок дороже, чем наземные сети. Даже Москва со своим огромным бюджетом до сих пор осилила только центральные улицы. — подчеркнул он.

Управляющий партнер ООО «Интекко-Сити» Иван Крючков считает, что проблема переноса проводов в землю не техническая, а чисто политическая, то есть способность договариваться с участниками рынка, а не, как обычно, пытаться сломать всех об колено и разместить в телефонной канализации компании-монополиста.

— Нужно просто понимать, что именно хотят органы власти, а все остальное сразу будет понятно. Для справки: мы в 2015-2016 годах предлагали в Новосибирске проект низкозаглубленной канализации с использованием единого энергокабеля и волоконно-оптической линии за частные деньги. Мы долго ходили, доказывали эффективность проекта, но нас буквально назвали «дурачками». В итоге мы забили и начали заниматься другими проектами. С тех пор прошло 10 лет, «умные» так ничего в городе и не сделали, —иронизирует Крючков. — Теперь одна надежда на губернатора, который слов на ветер не бросает.

Напомним, в июне в рамках выездного совещания в Первомайском сквере губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение проработать вопрос о том, чтобы увести коммуникации (провода) в районе площади Ленина и примыкающих улиц в землю.

— Парад смотришь — на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой «паутины». Опыт других городов есть, нужно начинать, — говорил Андрей Травников.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска сообщала о том, что от проводов планируют освободить площадь Калинина. Еще раньше планировали очистить от проводов проспект Карла Маркса.

Как сообщили в ответ на запрос редакции в департаменте связи и информатизации мэрии города Новосибирска и МБУ «ГЦОДД», реализация проектов на проспекте Маркса и площади Калинина была неразрывно связана с процессом реконструкции данных территорий. В рамках работ производится проектирование изменений исходя из доступных бюджетных средств. На текущий момент источники финансирования для этапа переноса линий связи не определены.

— Стоимость очистки одного километра городской улицы от проводов зависит от местоположения. Это обусловлено вопросами наличия альтернативных мест размещения и загруженностью улиц проводами. В связи с этим усредненное значение не будет отражать реальную ситуацию, — говорится в ответе, полученном Infopro54. — Дополнительно сообщается, что при выполнении предпроектной подготовки вопрос прокладки воздушной кабельной линии наружного освещения рассматривается индивидуально для каждого объекта. Прокладка, перенос воздушных кабельных линий наружного освещения в землю является многозатратным как с финансовой точки зрения, так и с технической, увеличены риски механического повреждения линий.

Принимая во внимание условия климатической зоны, рельеф местности Новосибирской области, глубины промерзания грунта, отсутствие технической возможности, прокладку кабельных линий наружного освещения в Новосибирске выполняют воздушным способом, что не противоречит действующим нормативным документам. При этом в департаменте подчеркнули, что мэрия постоянно изучает опыт других городов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами.

В МинЖКХ региона в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что проект «Чистое небо» находится в проработке.

Ранее редакция рассказывала о проекте «Чистое небо», который представлял один из игроков телеком-рынка Новосибирска.

Фото Infopro54

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Рубрики : Телекоммуникации Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Чистое небо Технопром Новые башни Мобильные телесистемы Михаил Лифшиц минЖКХ Интекко-Сити Иван Крючков Вымпелком Андрей Травников Андрей Арендаренко Анатолий Дюбанов


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