Инспектор налоговой службы отказался от взятки в 20 млн в Новосибирске

Руководитель коммерческой компании предложил инспектору УФНС взятку в размере 20 млн рублей. Но налоговик оказался честным сотрудником и отказался за вознаграждение закрывать глаза на нарушения фирмы.

— Взятку руководитель компании предложил за изменение хода и результатов проведенной выездной налоговой проверки и уменьшение сумм налоговых претензий, установленной суммы налоговой недоимки, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

В отношении компании было возбуждено административное дело за незаконное предложение вознаграждения от имени и в интересах юридического лица в крупном размере.

— По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 10 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Также коммерсанту придется понести и уголовную ответственность. Материалы дела рассматриваются в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что ревизора в Новосибирске заставили вернуть взятку в сумме 432 тыс. рублей.