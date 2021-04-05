В России появится единый реестр видов контроля

— Четвертого апреля премьер – министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании и начале работы единого реестра видов контроля надзорной деятельности, — сообщила пресс-служба правительства России.

Новый реестр создается в рамках контрольно- надзорной реформы. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в нем будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля.

Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

В правительстве РФ считают, что цифровизация нормативных актов и положений поможет систематизировать контрольно-надзорную деятельность.