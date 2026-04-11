Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Правительство России утвердило порядок создания федерального регистра, который объединит информацию о всех профилактических прививках граждан. Соответствующий проект постановления, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, уже подготовлен. Новый электронный ресурс начнёт работу с 1 сентября 2028 года и будет действовать шесть лет.

Реестр войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Его оператором выступит Минздрав России. В базе данных будут содержаться сведения о тех, кто получил прививки по национальному календарю, о случаях поствакцинальных осложнений, о людях с медицинскими противопоказаниями, а также об отказавшихся от вакцинации при отсутствии противопоказаний. Кроме того, регистр включит информацию о планируемых прививках.

Поставщиками данных выступят медицинские организации всех форм собственности, региональные органы управления здравоохранением, Федеральный фонд ОМС и сам Минздрав. Информацию в регистр необходимо будет направлять в течение одного дня с момента внесения записи в медицинскую документацию — например, о проведённой вакцинации или выявленном противопоказании. В базу попадут и те, кто сознательно отказался от прививок при отсутствии медотвода. Исключение записей из регистра не предусмотрено, поэтому информация о прошлом отказе останется в системе навсегда.

Доступ к обезличенным и агрегированным данным получат такие федеральные ведомства, как Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, а также страховой фонд и региональные органы власти. Медицинские организации смогут видеть полную информацию по своим пациентам, включая сведения о планируемых прививках.

Законодатели предусмотрели взаимодействие новой системы с порталом госуслуг, единой системой идентификации и аутентификации, а также с федеральным регистром населения. Создание единой базы данных о прививках должно упростить взаимодействие врачей, страховых и надзорных органов и дать гражданам возможность получать актуальную информацию о своей вакцинации через личный кабинет на госуслугах.

