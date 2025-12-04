В паспортах новосибирцев с 2026 года появится новая отметка

С 1 января 2026 года в паспорт РФ можно будет внести отметку о номере записи из Единого реестра населения (ЕРН). Эта отметка заменит существующую отметку об ИНН. Соответствующее положение о паспорте гражданина РФ было утверждено в 2023 году.

— По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются отметки: <…> об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 г.), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 г.), — говорится в документе.

Федеральная налоговая служба (ФНС) утвердила порядок проставления в паспорте отметки о номере записи из Единого реестра населения (ЕРН). Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Единый регистр населения собирает данные о россиянах и иностранцах, которые временно или постоянно живут в стране. Управляет этой системой Федеральная налоговая служба (ФНС). В паспорте обязательно должны быть штампы о регистрации и воинской обязанности. По желанию гражданина можно также внести отметки о браке, детях, заграничном паспорте, ранее выданных паспортах и группе крови.

