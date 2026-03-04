Поиск здесь...
Реестр венчурных инвесторов создают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Это открывает новые возможности для финансирования инновационных разработок

В Новосибирской области запускают новый механизм государственной поддержки. Он будет доступен для венчурных и прямых инвесторов, работающих с инновационными проектами. Соответствующее постановление подписано правительством региона.

В документе прописан порядок формирования реестра инвестиционных товариществ, попадание в который открывает доступ к инвестиционному налоговому вычету.  Главное условие для получения преференций — инвестиции должны направляться в организации, имеющие официальный статус малой технологической компании.

— Теперь инвесторы, готовые вкладываться в малые технологические компании, получают налоговый стимул, а инновационный сектор — доступ к дополнительному финансированию, — сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Решение о включении товарищества в реестр (или об отказе) принимает Минэкономразвития региона. В рамках господдержки организация получает право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также высвободить средства для финансирования инноваций.

Напомним, под малой технологической компанией подразумевается компания, осуществляющая деятельность по производству продукции с использованием инновационных технологий. Реестр таких игроков ведет федеральный Минэкономразвития, а проводят сертификацию четыре центра в Москве.

— На начало подготовки законопроекта на территории Новосибирской области были 93 таких компании. На 21 октября 2025 года их количество увеличилось до 150. Основной костяк находится в Академгородке, — сообщал в октябре 2025 года начальник управления инвестиционной политики Министерства экономического развития Павел Волокитин.

Инвестиционное товарищество как форма договора о совместной инвестиционной деятельности появилось в российском законодательстве в 2011 году. По данным Федеральной нотариальной палаты, на осень 2025 года в России было зарегистрировано около 200 таких товариществ, а на территории Новосибирской области — только одно.

По данным Минэкономразвития региона, за 2024 году совокупные доходы малых технологических компаний выросли в три раза, по сравнению с 2023 (8 млрд), и составили 27 млрд рублей. МТК становятся поставщиками у крупнейших госзаказчиков – к примеру, объем закупок у МТК Новосибирской области достиг в 2024 году достиг 940 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

