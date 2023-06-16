В России появится психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей

— Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии по созданию дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенченских направлений. <…> Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку, — сообщил в ходе пленарного заседания Государственной думы глава российского Минздрава Михаил Мурашко, пишет Daily Storm.

Он также заявил, что в настоящее время в отечественных научных центрах уже реализуется подобная работа. И уточнил, что отдельный институт создаётся на базе Центра психиатрии им. Сербского.

Напомним, что Президент Владимир Путин зимой минувшего года подписал закон о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, который касается граждан любого возраста, а не только тех, кому меньше 18 лет, как было раньше. Поправки предусматривают штраф для физлиц до 400 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что аборты в частных клиниках хотят запретить.