В Новосибирске ищут подрядчика для технического сопровождения концерта, посвященного Дню памяти и скорби

На портале госзакупок опубликована информация о проведении в Новосибирске закупки, посредством электронного магазина только для субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по техническому обеспечению (световое, звуковое, сценическое оборудование) концерта на открытом воздухе, посвящённого Дню памяти и скорби 22.06.2023, в рамках празднования 130-летия со дня основания города Новосибирска. Заказчиком выступает Городская дирекция творческих программ.

Согласно документации, продолжительность концерта составит 1 час 20 минут (начало мероприятия запланировано на 20 часов). Концерт пройдет в Театральном сквере, НОВАТ.

Подрядчик должен обеспечить световое, звуковое и сценическое сопровождение концерта.

Срок оказания услуг с 21 июня 2023 года по 22 июня 2023 года, включающий в себя: монтаж оборудования (21 июня до 22 часов), мероприятие (22 июня в 20.00-21.20), демонтаж (22 июня после проведения мероприятия после 22.00).

Цена контракта — один миллион рублей.

Ранее редакция сообщала, что восемь оркестров на День города в Новосибирске обойдутся в 18 млн рублей.