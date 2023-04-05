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Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

  • 05/04/2023, 15:30
Автор:
Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ
Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт Народного фронта ― о том, как отечественный рынок информационной безопасности адаптировался к санкциям и почему растет спрос на российские разработки за рубежом.

Новый расклад

— Евгений, насколько тема ИТ-безопасности сегодня актуальна для бизнеса?

— Что касается рынка информационной безопасности, то в России, даже до спецоперации, он был наиболее развит, у нас были все заменители любого иностранного программного и аппаратного обеспечения. Сейчас на рынке есть все средства технической защиты, программного обеспечения от местных разработчиков для того, чтобы закрыть все потребности отечественных компаний.

— Это актуально для ПО и для «железа»?

— Прежде всего, я говорю о программном обеспечении. Впрочем, производители «железа» к настоящему времени уже поменяли поставщиков, логистические составляющие доставки нужных им механизмов, в том числе в рамках параллельного импорта. Я не вижу проблем с поставкой аппаратного обеспечения. Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.

— Дал ли уход иностранных компаний какие-то преференции российским компаниям?

—У отечественных компаний, безусловно, появился шанс увеличить долю присутствия на рынке ― и многие этим воспользовались. Те компании, что сейчас собираются проводить перевооружение производства, бизнес-процессов, выбирают в качестве замены только российские ИТ-продукты. Это создает дополнительную нишу для отечественного бизнеса, которой ранее не существовало. Это касается не только информбезопасности, но и всего ИТ-бизнеса в целом. Когда идет замещение Windows, то речь идет о замещении не только операционной системы, но и инфраструктуры, и железа, и офисных пакетов, и специализированного ПО, а это широкий круг задач для ИТ-компаний.

Кстати, сейчас мы видим, что не только в России, но и в соседних государствах стали более активно смотреть на наших разработчиков, так как увидели, как себя могут вести иностранные вендоры. Они понимают, что лучше заранее обезопасить себя, и плотно рассматривают вопрос применения на существующей инфраструктуре российских средств защиты. В ИТ-сообществе мы видим, что наши вендоры стали более активно работать с соседями, и круг вопросов, которые они мониторят, постоянно увеличивается.

Помимо дополнительной работы, появились и дополнительные вызовы. Для отечественного оборудования необходима полноценная техническая поддержка. Необходимо увеличивать количество разработчиков, так как у заказчиков растет потребность, в том числе в доработке особенностей, нацеленных на конкретного клиента, которые ранее не были прописаны в ПО.

Возможности для роста

— Как обстоит ситуация с кадрами на ИТ-рынке? Достаточно ли их в том числе для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями?

— Вы знаете, на компаниях, с которыми я работаю, отток специалистов не сказался существенно. Уехали не более нескольких человек, но кадровые ниши были быстро заполнены.

Другое дело, что сейчас нужно менять подход к подготовке таких специалистов, методики их удержания. То, что внедрило Минцифры РФ, уже дало многое: бронирование от мобилизации, льготная ставка по ипотеке, льготное кредитование компаний отрасли — все это способствует развитию отрасли и удержанию специалистов.

— Губернатор Новосибирской области недавно приводил статистику, что ИТ-отрасль дает в Новосибирской области уже 4,5% ВРП региона ― сопоставимо со строительной отраслью, сельским хозяйством. На ваш взгляд, чем это обусловлено? Есть вероятность, что вклад отрасли продолжит расти?

— Думаю это обусловлено появлением дополнительного запроса от коммерческого и государственного сектора на импортозамешение. Сбыт и продажа продукции отечественного производства дает рост ВРП. У нас в Новосибирске есть крупные заводы, которые занимаются микроэлектроникой, разрабатывают средства безопасности.

Что касается дальнейшего роста доли ИТ-сектора в экономике региона, то лично мое мнение ― он вполне возможен. 2022 год был только началом, когда стартовало перевооружение созданной ранее инфраструктуры, и этот тренд продолжится, объемы будут расти. Нам нужно менять всю инфраструктуру, которая устанавливалась в стране долгие годы, — это колоссальный объем работы. Плюс доля цифровизации всех процессов в компаниях, на производствах будет нарастать.

— Предприятия сейчас готовы менять инфраструктуру? У них есть на это ресурсы?

— Если говорить о госсекторе, то тут сформированы конкретно прописанные планы по переходу, и государство сегодня является достаточно крупным заказчиком для ИТ-компаний.

С коммерческим сектором сложнее, так как он ничем не регулируется. Частный бизнес не может одномоментно вложить такие ресурсы, но постепенные импортозамещающие процессы мы увидим. Во-первых, потому что при выходе из строя имеющегося оборудования собственникам нужно будет искать замену. Во-вторых, это не только информационная, но и экономическая, финансовая безопасность.

— Недавно в послании президент сказал о том, что будет проходить зачет налога на прибыль в расчете 1,5 рубля на рубль, потраченный на покупку отечественного ПО. Это увеличит интерес к разработкам российских ИТ-компаний?

— Безусловно. В эту сторону будут смотреть собственники бизнеса, чтобы обезопасить бизнес, а также сэкономить. Эта мера поддержки, которая напрямую завязана на финансах, поэтому она выгодна для компаний.

Риски искусственного интеллекта

— Чего сейчас в России не хватает в части ИТ-безопасности? Куда идут разработки?

— Думаю, что сейчас рынок стабилизировался. В соответствии с разработанной нормативной базой у нас есть все средства защиты. Но технологии не стоят на месте, и сейчас идет уклон развития в сторону искусственного интеллекта. Кроме того, у крупных вендоров уже много лет идут разработки в сторону кванта. Может, эта технология появится не завтра и не в ближайшие годы, но это наиболее вероятное направление развития ИТ-отрасли

— Какие риски внедрения ИИ вы видите?

— Я не стал бы говорить о каких-то серьезных рисках. Все технологии только прорабатываются и находятся под контролем человека. Например, в транспортной сфере, в медицинском секторе. Здесь ИИ — это помощь в принятии решений.

С другой стороны, уже есть технологии, помогающие смоделировать лицо человека и его речь на видеозаписи. Даже фильмы уже снимают с помощью ИИ, где можно выбрать любого актера, и он будет участвовать, говорить голосом любого человека. Если говорить про эти риски, то они и так были, просто раньше мошенничеством занимался человек, а сейчас будет робот. Однако совершенствуются не только механизмы нападения, но и противодействия, так что развитие идет в обе стороны. Безусловно, ИИ будет постепенно замещать человека в этих процессах, беря на себя аналитическую работу, но не думаю, что это произойдет быстро.

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : искусственный интеллект информационная безопасность


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