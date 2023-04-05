Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт Народного фронта ― о том, как отечественный рынок информационной безопасности адаптировался к санкциям и почему растет спрос на российские разработки за рубежом.

Новый расклад

— Евгений, насколько тема ИТ-безопасности сегодня актуальна для бизнеса?

— Что касается рынка информационной безопасности, то в России, даже до спецоперации, он был наиболее развит, у нас были все заменители любого иностранного программного и аппаратного обеспечения. Сейчас на рынке есть все средства технической защиты, программного обеспечения от местных разработчиков для того, чтобы закрыть все потребности отечественных компаний.

— Это актуально для ПО и для «железа»?

— Прежде всего, я говорю о программном обеспечении. Впрочем, производители «железа» к настоящему времени уже поменяли поставщиков, логистические составляющие доставки нужных им механизмов, в том числе в рамках параллельного импорта. Я не вижу проблем с поставкой аппаратного обеспечения. Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.

— Дал ли уход иностранных компаний какие-то преференции российским компаниям?

—У отечественных компаний, безусловно, появился шанс увеличить долю присутствия на рынке ― и многие этим воспользовались. Те компании, что сейчас собираются проводить перевооружение производства, бизнес-процессов, выбирают в качестве замены только российские ИТ-продукты. Это создает дополнительную нишу для отечественного бизнеса, которой ранее не существовало. Это касается не только информбезопасности, но и всего ИТ-бизнеса в целом. Когда идет замещение Windows, то речь идет о замещении не только операционной системы, но и инфраструктуры, и железа, и офисных пакетов, и специализированного ПО, а это широкий круг задач для ИТ-компаний.

Кстати, сейчас мы видим, что не только в России, но и в соседних государствах стали более активно смотреть на наших разработчиков, так как увидели, как себя могут вести иностранные вендоры. Они понимают, что лучше заранее обезопасить себя, и плотно рассматривают вопрос применения на существующей инфраструктуре российских средств защиты. В ИТ-сообществе мы видим, что наши вендоры стали более активно работать с соседями, и круг вопросов, которые они мониторят, постоянно увеличивается.

Помимо дополнительной работы, появились и дополнительные вызовы. Для отечественного оборудования необходима полноценная техническая поддержка. Необходимо увеличивать количество разработчиков, так как у заказчиков растет потребность, в том числе в доработке особенностей, нацеленных на конкретного клиента, которые ранее не были прописаны в ПО.

Возможности для роста

— Как обстоит ситуация с кадрами на ИТ-рынке? Достаточно ли их в том числе для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями?

— Вы знаете, на компаниях, с которыми я работаю, отток специалистов не сказался существенно. Уехали не более нескольких человек, но кадровые ниши были быстро заполнены.

Другое дело, что сейчас нужно менять подход к подготовке таких специалистов, методики их удержания. То, что внедрило Минцифры РФ, уже дало многое: бронирование от мобилизации, льготная ставка по ипотеке, льготное кредитование компаний отрасли — все это способствует развитию отрасли и удержанию специалистов.

— Губернатор Новосибирской области недавно приводил статистику, что ИТ-отрасль дает в Новосибирской области уже 4,5% ВРП региона ― сопоставимо со строительной отраслью, сельским хозяйством. На ваш взгляд, чем это обусловлено? Есть вероятность, что вклад отрасли продолжит расти?

— Думаю это обусловлено появлением дополнительного запроса от коммерческого и государственного сектора на импортозамешение. Сбыт и продажа продукции отечественного производства дает рост ВРП. У нас в Новосибирске есть крупные заводы, которые занимаются микроэлектроникой, разрабатывают средства безопасности.

Что касается дальнейшего роста доли ИТ-сектора в экономике региона, то лично мое мнение ― он вполне возможен. 2022 год был только началом, когда стартовало перевооружение созданной ранее инфраструктуры, и этот тренд продолжится, объемы будут расти. Нам нужно менять всю инфраструктуру, которая устанавливалась в стране долгие годы, — это колоссальный объем работы. Плюс доля цифровизации всех процессов в компаниях, на производствах будет нарастать.

— Предприятия сейчас готовы менять инфраструктуру? У них есть на это ресурсы?

— Если говорить о госсекторе, то тут сформированы конкретно прописанные планы по переходу, и государство сегодня является достаточно крупным заказчиком для ИТ-компаний.

С коммерческим сектором сложнее, так как он ничем не регулируется. Частный бизнес не может одномоментно вложить такие ресурсы, но постепенные импортозамещающие процессы мы увидим. Во-первых, потому что при выходе из строя имеющегося оборудования собственникам нужно будет искать замену. Во-вторых, это не только информационная, но и экономическая, финансовая безопасность.

— Недавно в послании президент сказал о том, что будет проходить зачет налога на прибыль в расчете 1,5 рубля на рубль, потраченный на покупку отечественного ПО. Это увеличит интерес к разработкам российских ИТ-компаний?

— Безусловно. В эту сторону будут смотреть собственники бизнеса, чтобы обезопасить бизнес, а также сэкономить. Эта мера поддержки, которая напрямую завязана на финансах, поэтому она выгодна для компаний.

Риски искусственного интеллекта

— Чего сейчас в России не хватает в части ИТ-безопасности? Куда идут разработки?

— Думаю, что сейчас рынок стабилизировался. В соответствии с разработанной нормативной базой у нас есть все средства защиты. Но технологии не стоят на месте, и сейчас идет уклон развития в сторону искусственного интеллекта. Кроме того, у крупных вендоров уже много лет идут разработки в сторону кванта. Может, эта технология появится не завтра и не в ближайшие годы, но это наиболее вероятное направление развития ИТ-отрасли

— Какие риски внедрения ИИ вы видите?

— Я не стал бы говорить о каких-то серьезных рисках. Все технологии только прорабатываются и находятся под контролем человека. Например, в транспортной сфере, в медицинском секторе. Здесь ИИ — это помощь в принятии решений.

С другой стороны, уже есть технологии, помогающие смоделировать лицо человека и его речь на видеозаписи. Даже фильмы уже снимают с помощью ИИ, где можно выбрать любого актера, и он будет участвовать, говорить голосом любого человека. Если говорить про эти риски, то они и так были, просто раньше мошенничеством занимался человек, а сейчас будет робот. Однако совершенствуются не только механизмы нападения, но и противодействия, так что развитие идет в обе стороны. Безусловно, ИИ будет постепенно замещать человека в этих процессах, беря на себя аналитическую работу, но не думаю, что это произойдет быстро.