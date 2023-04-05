В НГТУ НЭТИ появится первая в Новосибирске арена для битв роботов

«Битва Роботов» — это уникальное событие, которое проводится по международным правилам Battlebots, сообщила пресс-служба вуза.

По словам руководителя проекта, доцента кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ Алексея Цыгулина, «Битва роботов» — это зрелищное шоу, где машины вступают в схватку на ринге, а разработчики управляют ими с помощью радиопульта. Роботы различаются вооружением, внешним видом и способами передвижения.

— От студентов НГТУ НЭТИ мы получили порядка 20 заявок на участие и уже в самое ближайшее время сформируем команду из основного и дублирующего составов. В команду входят механики, программисты, пилоты и капитаны, — рассказал Алексей Цыгулин.

Отмечается, что арена НГТУ НЭТИ (кампус вуза размером 300 квадратных метров — Ред.) станет региональным центром «Битвы роботов». В рамках соревнований командам предстоит придумать и собрать робота, а потом управлять им для победы в поединках. Габариты роботов не будут превышать 120х120х120 см, вес до 110 кг, пояснил руководитель проекта.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разработали импортозамещающий эндопротез для операций на сердце.

Фото с сайта НГТУ НЭТИ