В Новосибирске «заминировали» мэрию, метро и банк

В мэрию Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Об этом власти города сообщили в официальном Telegram-канале МЭРиЯ.
— Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку, — уточнили в администрации.
Кроме того, сегодня около 12 часов дня были закрыты три станции метрополитена.
— Поступила информация о минировании трех станций метро — «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Была оперативно проведена проверка с кинологами, информация не подтвердилась, сейчас станции работают в штатном режиме, — сообщила мэрия.
Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании мэрии, метрополитена, а также одного из банковских учреждений.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений, — говорится в сообщении АТК.
Фото редакции
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