В Новосибирске «заминировали» мэрию, метро и банк

В мэрию Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Об этом власти города сообщили в официальном Telegram-канале МЭРиЯ.

— Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку, — уточнили в администрации.

Кроме того, сегодня около 12 часов дня были закрыты три станции метрополитена.

— Поступила информация о минировании трех станций метро — «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Была оперативно проведена проверка с кинологами, информация не подтвердилась, сейчас станции работают в штатном режиме, — сообщила мэрия.

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании мэрии, метрополитена, а также одного из банковских учреждений.