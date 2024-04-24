Губернатор Новосибирской области пообещал повысить зарплаты бюджетникам на 10,5 %

В 2024 году зарплаты бюджетников Новосибирской области будут проиндексированы. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что есть две категории бюджетников — указные и неуказные. Для первых формула индексации зарплаты закреплена указом президента от 2012 года. На эти цели всегда предусматривают финансовые ресурсы. Индексация неуказных категорий проводится на основе роста средних заплат по региону.

— На 2024 год мы в бюджете предусмотрели средства, исходя из официального прогноза, который давался в тот момент, рост средний зарплат 10,5%, но по итогам первого квартала уже понятно, что темпы будут выше, — отметил глава региона.

Он добавил, что 23 апреля, депутатами Заксобрания при принятии поправок в бюджет Новосибирской области в резервный фонд были добавлены дополнительные средства.

Глава региона напомнил, что в 2023 году рост средних зарплат по области составил почти 18%. Индексация зарплат бюджетникам проводилась два раза: в июле (на 10%) и в октябре (на 7%).