Депутаты выступили за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки

Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с газетой «Известия» рассказал, что парламентарии совместно с Центробанком выступают за ужесточение условий для выдачи льготной ипотеки. В связи с чем первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых поднимется до 25%.

Якубовский также сообщил, что льготную ипотеку хотят оставить только в субъектах России, где наблюдается низкий спрос на недвижимость.

Уже с 1 января следующего года депутаты предложили повысить сумму первоначального взноса по ипотеке до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024 года — оставить её только в регионах, где низкий спрос на недвижимость, заключил депутат.

Ранее редакция сообщала, что эксперт предупредил о повышении цен на аренду жилья.