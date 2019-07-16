В России проведена первая операция на сердце с использованием разработки новосибирской компании

В Краевой Клинической Больнице г. Красноярска проведены первые в России имплантации пациентам нового устройства, позволяющего предотвращать инсульты: окклюдера ушка левого предсердия, выпуск которого начала компания «Ангиолайн», сообщили в пресс-службе компании. Операции по установке окклюдера были выполнены двум пациентам, имеющим постоянную форму мерцательной аритмии в сочетании с высоким риском кровотечения.

Отмечается, что ранее в России все такие операции на сердце проводились с использованием зарубежных, более дорогостоящих и потому менее доступных для российских медицинских учреждений аналогов. Теперь же благодаря применению российского оборудования созданы условия для того, чтобы такие имплантации выполнялись чаще.

Имплантация окклюдера назначается пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых может возникнуть тромб в ушке левого предсердия, что сильно повышает риск инсульта и других тромбоэмболических осложнений. Многим из таких пациентов противопоказан по медицинским показателям длительный прием антикоагулянтов (препаратов, препятствующих образованию тромбов), и операция становится единственной альтернативой. При этом окклюзирование является малоинвазивной технологией, благодаря чему вмешательство в организм пациента сводится до минимального уровня и становится наименее травматичным.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Ангиолайн»