В России снимаются все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса

Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии ковида, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, — говорится в сообщении.

По данным последней недели, показатель заболеваемости в стране сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля. Сейчас он находится на минимальных значениях с начала пандемии.

При этом в Роспотребнадзоре продолжат отслеживать ситуацию с коронавирусом. И при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть.

В Роспотребнадзоре также сообщили что почти все подтвержденные случаи ковида в РФ протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.

— Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, — отметили в пресс-службе.

— Не смотря на стабилизацию заболеваемости меры профилактики по-прежнему нужно соблюдать, — говорил Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

Напомним, 28 июня постановлением губернатора Новосибирской области в регионе продлили действие ограничительных мероприятий до 30 сентября. На их пролонгации, в том числе, настаивал руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболело 50 человек, 25 госпитализировано, умерших нет.