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Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам увеличился на тысячу рублей

  • 01/07/2022, 15:33
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Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам увеличился на тысячу рублей
И составил 17 533 рубля.

— Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля, — сказал он на пленарном заседании Государственной думы, — сообщает Глас.ru со ссылкой на председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима.

С 1 июня 2022 года пенсии были проиндексированы на 10%, средний размер после индексации составил 19 360 рублей, а прибавка — 1 760 рублей. Увеличение охватило 35 млн неработающих пенсионеров.

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6%. После этого средний размер страховой пенсии по старости составлял 18 984 рубля.

По последним данным ПФР, в России проживают 42 млн пенсионеров. Из них 34,6 млн получают пенсию по старости, 2,1 млн — по инвалидности, 1,4 млн — по потере кормильца и 3,3 млн — это получатели социальных пенсий.

Кроме того, российские пенсионеры получат новую выплату, которая будет начислена уже 1 июля. Это касается граждан, имеющих отношение к Сталинграду в годы ВОВ, при условии, что на тот момент представители этой категории населения находились непосредственно в городе и были несовершеннолетними.

Ежемесячная доплата к пенсии составит 443 рубля, а вторую будут начислять, чтобы частично компенсировать услуги ЖКХ. Её размер составит 916 рублей, и она тоже будет выплачиваться каждый месяц.

Отмечается, что новая выплата будет доступна пенсионерам вне зависимости от факта их трудоустройства. Но важно при этом, чтобы пожилой человек не получал никаких других льгот. Причем власти обещают, что новое пособие будет распространяться на договоры с мая этого года. То есть пенсионерам будет сделан перерасчет сразу за два месяца, после чего выплата будет поступать в стандартном режиме.

Фото: pixabay.com — Alex

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ПФР Пенсия деньги


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