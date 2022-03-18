Для новосибирских зернотрейдеров будут выбивать льготные ж/д тарифы

— На складах и элеваторах региона находятся еще более 1,5 млн тонн зерна. Свыше 500 тысяч тонн из этого объема — излишки, которые не будут востребованы на внутреннем рынке, и их необходимо реализовать в другие субъекты РФ и за рубеж, — заявил после встречи с зернотрейдерами министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

При этом он признал, что традиционные для новосибирских экспортеров направления поставок в настоящее время недоступны, а объемы поставок по разрешенным направлениям квотированы. 14 марта правительством РФ для защиты внутреннего продовольственного рынка принято решение о введении временного запрета на экспорт зерновых культур. Ограничение касается пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы и будет действовать до 30 июня 2022 года. Вывоз зерна по-прежнему возможен в пределах установленной тарифной квоты на основании отдельных лицензий. В Новосибирской области такие квоты есть лишь у четырех организаций-экспортеров — напоминает пресс-служба правительства региона.

— Альтернативой экспорту в сложившихся условиях должны становиться внутрироссийские поставки. В сибирском зерне заинтересованы регионы Уральского и Приволжского федеральных округов: там прошедший сельхозсезон сложился неудачно из-за отсутствия осадков, — заявил министр. — Однако этот вариант не исключает основные трудности сибирского экспорта — высокие транспортные издержки.

Установление более выгодных льготных тарифов на железнодорожные перевозки зерна для поставщиков из Сибири — одна из целей, которую ставит перед собой правительство региона для помощи зернотрейдерам.

— Экспортеры из регионов Сибири должны находиться в особом положении, ведь логистические затраты при поставках хоть в восточном, хоть в западном направлении к границам страны у нас самые значительные. И за решением этого вопроса — об установлении особого порядка поддержки для наших экспортеров — мы обращались и будем обращаться в федеральное министерство, — заверил Евгений Лещенко.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат регионального парламента Александр Тепляков напомнил, что с 14 марта до 30 июня правительство РФ закрыло вывоз зерна в Казахстан и Киргизию, которые были основными потребителями продукции сельхозпредприятий Новосибирской области.

— Если везти наше зерно на запад и юг, то к его цене добавляется логистическая — около 4 тысяч рублей на тонну, и наше предложение становится неконкурентоспособным, — говорит Тепляков. — Сейчас решается вопрос на уровне правительства РФ о предоставлении сибирским аграриям субсидий на транспортировку зерна по железной дороге. Этот механизм уже отработан. Думаю, что в нынешней ситуации решение будет принято в считанные дни, тогда как раньше на это уходило по несколько месяцев. Субсидия позволит зернотрейдерам переориентироваться на внутренний рынок.

Кроме того, местные сельхозпредприятия переориентируются на переработку зерна.

— К примеру, «Новосибирская продовольственная корпорация» запустила переработку муки, и мы будем поставлять нашим контрагентам из Казахстана и Киргизии уже не зерно, а муку. На экспорт продуктов переработки запрета не было, — говорит Тепляков. — Для урегулирования ситуации с реализацией зерна мы также добиваемся увеличения квот для сибирских экспортеров по поставкам в КНР. Сейчас эти квоты есть только у четырех новосибирских компаний, причем у двух из них они минимальны.

Напомним, в списке Минсельхоза РФ — четыре новосибирские компании: ООО «Байсэл» — объем предоставленной тарной квоты в отношении ржи, ячменя и кукурузы 18 тысяч кг, в отношении пшеницы и меслина — 0 кг, АО «Новосибирскхлебопродукт» — 14,3 млн кг и 34,2 млн кг, ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» — 6,1 млн кг и 14,5 млн кг, ООО «Атранс Логистика» — 1,1 млн кг и 210 тысяч кг соответственно.