Клиника Мешалкина в 2025 году выведет на рынок кардиоваскулярные протезы

— В 2025 году мы должны получить регистрационные удостоверения на целый ряд медицинских изделий и передать их в производство индустриальному партнеру на основании исключительно лицензионных договоров, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор, член-корреспондент РАН Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина (НМИЦ) Александр Чернявский.

Он пояснил, что реализация проекта по разработке и внедрению отечественных кардиоваскулярных протезов для транскатетерной и гибридной имплантации в НМИЦ им. Мешалкина началась декабре 2021 года. Общее финансирование проекта — 71,5 млн рублей. Из них 50 млн — средства Минпромторга РФ, в том числе 25 млн на приобретение исследовательского оборудования, 8 млн рублей вложил индустриальный партнер — ООО «Интрулайн», 13,5 млн. составляют внебюджетные средства НМИЦ им. Мешалкина.

— Аналогов разработанных нами протезов на рынке нет. Цены на импортные крайне высокие — в 10 раз дороже, чем отечественные, плюс усложнилась логистика их доставки. Кроме того, не все протезы имеют регистрацию в России, а зарегистрированные уже устарели. Новые не регистрируются, так как этому мешает геополитическая ситуация, — говорит Александр Чернявский. — Также стоит отметить, что не все характеристики импортных протезов нас устраивают. Так что мы сейчас работаем над достижением технологического суверенитета в медицинской промышленности.

В планах НМИЦ — организация обучающих семинаров и мастер-классов по клиническому использованию продукции, публикация в научной литературе результатов, полученных при экспериментальном и клиническом использовании продуктов проекта. Работа по проекту ведется в Институте экспериментальной биологии и медицины (Подразделение НМИЦ. — Ред.).

Ранее редакция рассказывала о том, что врачи из клиники Мешалкина планируют провести первую дистанционную операцию на сердце.